ЦБ предложил блокировать денежные переводы мошенникам

Ранее глава ЦБ РФ заявила, что сама подвергалась попыткам обмана со стороны мошенников. Ей звонил автоматизированный бот. Он пытался выведать у Набиуллиной личные данные для дальнейшего их использования в мошеннических целях. Она повесила трубку и посоветовала делать то же самое в подобной ситуации.