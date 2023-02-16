ЦБ предложил блокировать денежные переводы мошенникам

В Центробанке считают целесообразным ввести принудительную блокировку перевода денежных средств мошенникам.
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина предложила проработать возможность проведения политики принудительной блокировки российскими банками денежным переводов на счета известных мошенников. По ее инициативе банки будут препятствовать осуществлению переводов на банковские реквизиты лиц, подозреваемых в мошеннических действиях.
Ранее глава ЦБ РФ заявила, что сама подвергалась попыткам обмана со стороны мошенников. Ей звонил автоматизированный бот. Он пытался выведать у Набиуллиной личные данные для дальнейшего их использования в мошеннических целях. Она повесила трубку и посоветовала делать то же самое в подобной ситуации.