Предсказавший развал СССР математик Сидик Афган назвал сроки краха Евросоюза

Математик-пророк Сидик Афган предсказал целый ряд новых переломных моментов в истории Евросоюза, США, Украины и всего мира.
Афган благодаря собственной математической методике правильно вычислил дату развала СССР. Многие называют его учеником Ванги, однако сам пророк так не считает. Сидик Афган назвал дату, когда произойдет событие, способное потрясти весь мир, передает НТВ.
«17 умножим на 17 и умножим на семь, получается 2023. Потом делим на 17 и умножаем на два, получается 238. 17 июля точно войдет в топ новостей», — сказал он в эфире программы «Новые русские сенсации».
Речь идет о 17 июля 2023 года, Афган уверен, что эта дата выйдет в топ новостных лент. При этом математик уточнил, что ядерной или третьей мировой войны бояться не стоит.
«Нет, войны не будет, просто соперничество будет. 2025 год — год переломный. Для хороших людей станет хорошим годом, для людей плохих плохим», — заявил Афган.
Он также предсказал развал Евросоюза, существование которого потеряет смысл в период с 2027 по 2032 годы. Не устоят и США, буквально через пару лет страна в нынешнем составе перестанет существовать.