Financial Times: потребности ВСУ в боеприпасах вынуждают Пентагон увеличить военные расходы

Быстры темпы расхода ВСУ вооружений и боеприпасов могут вынудить Пентагон увеличить расходы на оборону. Об этом в интервью Financial Times заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
По словам американского военного, боевые действия на Украине вынуждают США и их союзников пересмотреть военные положения, выработанные после участия в конфликтах в Ираке и Афганистане.
«Один из уроков этого конфликта — очень высокие темпы потребления обычных боеприпасов, и мы пересматриваем наши собственные запасы и наши собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно», — сказал Милли.
Кроме этого, глава объединенного комитета начальников штабов ВС США отметил, что западная помощь Украине осложняется тем, что Россия является ядерной державой.