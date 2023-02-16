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Financial Times: потребности ВСУ в боеприпасах вынуждают Пентагон увеличить военные расходы

Армия
Financial Times: потребности ВСУ в боеприпасах вынуждают Пентагон увеличить военные расходы

Быстры темпы расхода ВСУ вооружений и боеприпасов могут вынудить Пентагон увеличить расходы на оборону. Об этом в интервью Financial Times заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По словам американского военного, боевые действия на Украине вынуждают США и их союзников пересмотреть военные положения, выработанные после участия в конфликтах в Ираке и Афганистане.

«Один из уроков этого конфликта — очень высокие темпы потребления обычных боеприпасов, и мы пересматриваем наши собственные запасы и наши собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно», — сказал Милли.

Кроме этого, глава объединенного комитета начальников штабов ВС США отметил, что западная помощь Украине осложняется тем, что Россия является ядерной державой.
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