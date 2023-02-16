«Верю в тебя»: сольная программа Ивана Беседина

5 марта в Культурном Центре ГУ МВД России в Театрально-Концертном зале им. Дзержинского по адресу Харьковская ул. 9 выступит заслуженный артист России Иван Беседин с программой «Верю в тебя». Возрастное ограничение 12+.
Свою новую сольную программу «Верю в тебя» к весеннему женскому празднику 8 марта, заслуженный артист России Иван Беседин превратил в букет прекрасных мелодий. Преподнесенный чудесным вокалистом такой букет для любимой -- настоящий праздник для души.
Иван Беседин – певец с мягким красивым баритоном, с яркой харизмой и обаянием, обезоруживающей искренностью и душевностью. Каждый его концерт – искренний диалог со слушателем. Зрителей на его концертах подкупает разнообразие репертуара, импровизированное общение с залом.
Профессиональный вокал в сочетании с драматическим искусством делают выступления Ивана Беседина незабываемыми. Его концерты отличаются редкостной самоотдачей и исключительно теплым и уважительным отношением к зрителям. Искренность и проникновенность, юмор и широта души – драгоценные приметы творчества этого артиста.
Поклонники Ивана Беседина знают: каждый его концерт – праздник, полный юмора и сюрпризов. Искренность, непринужденное общение с залом и главное, – открытая душа певца – покоряют зрителей. От него исходит такая позитивная энергия, что не ощутить ее, не напитаться ею просто невозможно! Все концерты Ивана Беседина полны юмора, сюрпризов, неожиданных перевоплощений. Вы сможете и насладиться, и растрогаться, и улыбнуться…
В концерте принимает участие блестящий пианист, лауреат международных конкурсов Александр Юдин.
Иван Беседин и Александр Юдин – очень слаженный дуэт двух мастеров своего дела.
Начало в 19.00
Продолжительность концерта 2 часа 30 мин. с одним антрактом.