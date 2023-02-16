«Верю в тебя»: сольная программа Ивана Беседина

Поклонники Ивана Беседина знают: каждый его концерт – праздник, полный юмора и сюрпризов. Искренность, непринужденное общение с залом и главное, – открытая душа певца – покоряют зрителей. От него исходит такая позитивная энергия, что не ощутить ее, не напитаться ею просто невозможно! Все концерты Ивана Беседина полны юмора, сюрпризов, неожиданных перевоплощений. Вы сможете и насладиться, и растрогаться, и улыбнуться…