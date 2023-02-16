Школьники и студенты столицы и Подмосковья побывали на Сретенском балу

Сретенский бал — это уже ставшее традиционным мероприятие, которое ежегодно проводится в день Сретения Господня. Мероприятие объединяет православные традиции и светскую этику, а молодежь может не только приятно провести вечер, но и приобщиться к русской бальной культуре и насладиться звуками классической музыки.