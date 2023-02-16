Школьники и студенты столицы и Подмосковья побывали на Сретенском балу

Роскошные бальные платья и строгие костюмы закрутились в вихре вальса, польки и мазурки, погрузив участников Сретенского бала в атмосферу светских салонов XIX века. Мероприятие прошло в Институте славянской культуры РГУ имени А. Н. Косыгина.
Сретенский бал — это уже ставшее традиционным мероприятие, которое ежегодно проводится в день Сретения Господня. Мероприятие объединяет православные традиции и светскую этику, а молодежь может не только приятно провести вечер, но и приобщиться к русской бальной культуре и насладиться звуками классической музыки.
«Мы несем возрождение традиционной танцевальной культуры, хореографического культуры. Мы считаем, что это наша миссия. В нашем институте проходят профориентационные балы для школьников и студентов. Каждый год мы проводим порядка 80 балов», — отметил заслуженный артист РФ, завкафедрой искусства хореографа Института славянской культуры РГУ им А. Н. Косыгина Александр Ковтун.
Помимо учащихся вуза на бал пригласили школьные коллективы из столицы и Московской области, кадетов, студентов колледжей, Академии МЧС, а также участников движения «Активное долголетие» и чеченский ансамбль танца «Барт». В ходе мероприятия прошла презентация молодежного объединения «Вдохновение», который будет функционировать при Институте славянской культуры РГУ им А. Н. Косыгина.
«Это будет хорошее подспорье для вуза, для привлечения студенческой молодежи из столицы и подмосковных городов. Когда этот клуб начнет функционировать в полной мере, создадутся условия для организации коллектива клуба, цели и задачи которого — пропаганда и сохранение танцевальных культур народов России», — сказал известный балетмейстер, народный артист РФ, профессор хореографии Дикалу Музакаев.
Под музыкальное сопровождение пары начали погрузились в объятия танца. Среди направлений — традиционный вальс, контрданс, полька и мазурка, галоп и другие известные стили.