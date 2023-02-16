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Математик-пророк Сидик Афган назвал дату окончания правления Зеленского на Украине

Политика
Математик-пророк Сидик Афган назвал дату окончания правления Зеленского на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский может лишиться власти уже этим летом, а через несколько лет произойдет крах США, сообщил математик-пророк Сидик Афган, составив специальную формулу.

По словам эксперта, переломный момент в мировой обстановке наступит 17 мая. В этот день 50 лет назад произошел переворот в Афганистане. Цикл событий должен перезапуститься, а следующей фигурой станет Зеленский.

Плюс ко всему в 2025 году Соединенные Штаты лишатся своего руководящего голоса. Спустя два года США перестанут существовать в качестве единого государства.

Формула математика гласит, что третья мировая война не начнется в ближайшие годы. Пророк также уверен, что Россия сумеет одержать победу в рамках украинского конфликта, передает телеканал НТВ.

Ранее сообщалось, что болгарская провидица Ванга предсказала начало спецоперации на Украине и заключение мира. По ее словам, «зеленый господарь» будет рвать свою родину на куски.
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