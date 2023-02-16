Пламя вспыхнуло у ног главы Минздрава Турции в зоне землетрясения

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа находится в зоне, пострадавшей от землетрясения. Во время встречи чиновника с медиками прогремел взрыв, после чего рядом с главой ведомство вспыхнул пожар.
По предварительным данным, в печи взорвался уголь, что и спровоцировало возгорание. Здоровью министра ничего не угрожает.
Напомним, что 6 февраля в Турции были зарегистрированы мощные подземные толчки. В результате обрушения зданий погибли более 35 тысяч граждан, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило издание РИАМО.