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Пламя вспыхнуло у ног главы Минздрава Турции в зоне землетрясения

Происшествия
Пламя вспыхнуло у ног главы Минздрава Турции в зоне землетрясения

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа находится в зоне, пострадавшей от землетрясения. Во время встречи чиновника с медиками прогремел взрыв, после чего рядом с главой ведомство вспыхнул пожар.

По предварительным данным, в печи взорвался уголь, что и спровоцировало возгорание. Здоровью министра ничего не угрожает.

Напомним, что 6 февраля в Турции были зарегистрированы мощные подземные толчки. В результате обрушения зданий погибли более 35 тысяч граждан, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило издание РИАМО.
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