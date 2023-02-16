Bloomberg: шоу «Турецкий марафон» собрало 6 млрд. долларов для жертв землетрясения

Семичасовое телевизионное шоу «Турецкий марафон», транслируемое на территории республики, собрало 6 миллиардов долларов для помощи жертвам землетрясения. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.
В публикации указано, что сбором пожертвований руководил Центральный банк Турции. Также в акции приняли участие финансовые учреждения Ziraat Bankasi, Halkbank и Vakifbank.
«В прямом эфире глава ЦБ Шахап Кавджиоглу заявил, что центральный банк пожертвует 30 млрд. лир, что составляет около четверти всех денег, собранных во время вечернего шоу», — указано в материале.
Кроме того, желание поддержать жертв стихийного бедствия изъявили мобильные компании Turk Telekom и Turkcell. Деньги перевели авиакомпании Borsa Istanbul и Turkish Airlines.
Два мощных землетрясения произошли на территории Турции в начале прошлой недели. Согласно заявлению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, по состоянию на 14 февраля количество погибших превысило 35,4 тысячи.