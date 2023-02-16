МИД Китая рассказал о состоянии СМИ Запада после публикации Херша по «Северным потокам»

Представители китайского внешнеполитического ведомства напомнили, что ранее западные журналисты пытались «исповедовать» свободу и профессионализм. Однако после расследования американского автора по взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» у них «неожиданно» началась коллективная афазия.