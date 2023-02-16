Петербургские коммунальщики засыпали город тоннами реагентов вместо качественной уборки

Дороги и тротуары Северной столицы в этом году утопают не только в сугробах и грязных лужах. На город всего за четыре месяца высыпали 45,6 тонн солевых смесей. Для сравнения, за весь прошлый зимний сезон коммунальщики потратили 34,1 тыс. тонн реагентов.