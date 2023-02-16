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Петербургские коммунальщики засыпали город тоннами реагентов вместо качественной уборки

Общество
Петербургские коммунальщики засыпали город тоннами реагентов вместо качественной уборки

Коммунальные службы Санкт-Петербурга высыпали на улицы города небывалое количество соли для борьбы с гололедом.

Дороги и тротуары Северной столицы в этом году утопают не только в сугробах и грязных лужах. На город всего за четыре месяца высыпали 45,6 тонн солевых смесей. Для сравнения, за весь прошлый зимний сезон коммунальщики потратили 34,1 тыс. тонн реагентов.

Песок же, напротив, тратить сильно не стали. Если в прошлом году альтернативную смесь использовали в объеме 132 тыс. тонн, то в этом на дорогах Петербурга оказались только 44,5 тыс. тонн.

Петербургские коммунальщики засыпали город тоннами реагентов вместо качественной уборки

Горожанам становится все сложнее перемещаться по улицам Северной столицы из-за частых перепадов температуры. Несвоевременная уборка зимних осадков приводит к смене огромных залежей снега на грязные лужи и гололед. Команда губернатора Александра Беглова не стремится улучшить расчистку улиц, а предпочитает засыпать город тоннами реагентов, которые портят обувь, разъедают лапы собакам и негативно сказываются на экологии.
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