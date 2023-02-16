Авторынок в России непрогнозируем: финансовый омбудсмен усомнился, кого «послушает» Мао

Китайский автопром существенно поднял стоимость своих автомобилей в России в течение 2022 года, особенно во время взрывного роста цен весной. Тогда китайские автопроизводители догоняли расценки на европейские и американские машины. Год 2023 начинается очередным рывком, на этот раз из-за удорожания логистики и ослабления рубля уже в ближайшее время российского потребителя ждет удорожание китайских авто примерно на 10%. Финансовый омбудсмен, ученый-экономист Павел Медведев предупреждает, что любые прогнозы по авторынку сейчас неоправданны, поскольку ситуация определяется внешними ограничениями.