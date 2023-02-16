Авторынок в России непрогнозируем: финансовый омбудсмен усомнился, кого «послушает» Мао

Китайский автопром существенно поднял стоимость своих автомобилей в России в течение 2022 года, особенно во время взрывного роста цен весной. Тогда китайские автопроизводители догоняли расценки на европейские и американские машины. Год 2023 начинается очередным рывком, на этот раз из-за удорожания логистики и ослабления рубля уже в ближайшее время российского потребителя ждет удорожание китайских авто примерно на 10%. Финансовый омбудсмен, ученый-экономист Павел Медведев предупреждает, что любые прогнозы по авторынку сейчас неоправданны, поскольку ситуация определяется внешними ограничениями.
Во-первых, авторынка в России сейчас нет, заявил корреспонденту ФАН. Легковую машину крайне трудно найти и купить, даже если есть деньги, считает Медведев.
«Постоянно возникают и другие вопросы. Я занимаюсь тем, что помогаю людям, у которых возникают проблемы с финансовыми организациями, а так как простой советский человек не очень хорошо различает проблемы с финансовыми организациями и сложности, так сказать, государственного уровня, то мне жалуются на все. Вот недавно было несколько жалоб: граждане поехали в Китай, завели там карточки Union, которые прекрасно в Китае работали. Один, два, три раза, а на четвертый раз не работают. Они мне жаловаться. По-видимому, надеются, что я позвоню Мао Цзэдуну и скажу, что это, дорогой Мао Цзэдун, такое, в чем дело? Вот, по-видимому, с автомобилями нас ждут такого же рода споры, потому что дядя Сэм-то не дремлет. Он этому самому китайскому “Мао Цзэдуну” скажет: мы ж тебя просили санкции наложить, а ты что? И, боюсь, что “Мао Цзэдун” наложит санкции, потому что он боится вторичных санкций, ужасно боится. У него товарооборот с Соединенными Штатами в 7-8 раз больше, чем с Россией. Поэтому, конечно, не будет оглядываться на Россию, а будет оглядываться понятно на кого», — поделился своими опасениями финансовый омбудсмен.
Ранее ФАН рассказывал, что Китай стал одним из лидеров по поставкам автомобилей в 2022 году.