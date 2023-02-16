Жена Александра Филиппенко объяснила бегство актера из России

Жена актера Александра Филиппенко Марина Ишимбаева вышла на связь после того, как ее муж сбежал из России. Супруга артиста объяснила его отъезд в Литву.
По словам Ишимбаевой, пока ее муж не хочет давать комментарии журналистам. Филиппенко планирует сначала отдохнуть и прийти в себя, отметила его жена. Супруга актера подтвердила, что его бегство за границу связано с позицией по спецоперации.
«Естественно, его отъезд из России связан с происходящими событиями», — отметила Ишимбаева в комментарии «Абзацу».
Напомним, прошлой весной Филиппенко опубликовал фото в вышиванке. Кроме того, артист делился воспоминаниями о гастролях в Киеве.
Актер покинул Театр Моссовета, объяснив это окончанием контракта. Филиппенко перебрался в Литву, поскольку там живет его дочь.