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Жена Александра Филиппенко объяснила бегство актера из России

Общество
Жена Александра Филиппенко объяснила бегство актера из России

Жена актера Александра Филиппенко Марина Ишимбаева вышла на связь после того, как ее муж сбежал из России. Супруга артиста объяснила его отъезд в Литву.

По словам Ишимбаевой, пока ее муж не хочет давать комментарии журналистам. Филиппенко планирует сначала отдохнуть и прийти в себя, отметила его жена. Супруга актера подтвердила, что его бегство за границу связано с позицией по спецоперации.

«Естественно, его отъезд из России связан с происходящими событиями», — отметила Ишимбаева в комментарии «Абзацу».

Напомним, прошлой весной Филиппенко опубликовал фото в вышиванке. Кроме того, артист делился воспоминаниями о гастролях в Киеве.

Актер покинул Театр Моссовета, объяснив это окончанием контракта. Филиппенко перебрался в Литву, поскольку там живет его дочь.
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