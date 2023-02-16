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Сборные России и Ирана проведут товарищеский матч в Тегеране

Спорт
Сборные России и Ирана проведут товарищеский матч в Тегеране

Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Ирана.

Отстраненная от участия в международных турнирах сборная России в марте проведет гостевой товарищеский матч с Ираном. Об этом сообщили журналисты агентства Tasnim со ссылкой на главу Федерации футбола Ирана Мехди Таджа. Планируется, что товарищеский матч пройдет в Тегеране 22 или 23 марта. Тадж сообщил, что контрольную игру также проведут женские сборные России и Ирана.

В прошлом году подопечные Валерия Карпина приняли участие в трех товарищеских матчах. Сборная России сыграла с Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном. Все матчи проходили на поле соперника.
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