Педофил изнасиловал 13-летнюю девочку в заброшенном здании под Всеволожском

Правоохранители выясняют обстоятельства надругательства над ребенком в Ленобласти. К полицейским поступило обращение от 36-летней матери потерпевшей.
Женщина заявила, что в августе прошлого года ее 13-летнюю дочь изнасиловал малознакомый мужчина. Надругательство совершено в заброшенном здании во Всеволожском районе, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Ранее в Свердловской области перед судом предстал 60-летний педофил. За изнасилование двух детей виновник получил 20 лет заключения, сообщило издание РИАМО.