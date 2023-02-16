В Сеуле объявили врагом Северную Корею

Более подробно позиция Южной Кореи изложена в так называемой «Белой книге» — это документ, выпускаемый Минобороны Республики Корея каждые 2 года.
В документе описывают основные принципы военной стратегии государства и его внешнеполитическую стратегию. В частности, в документе приведён анализ структуры вооруженных сил КНДР, их численности и ядерного потенциала. В ведомстве подчеркнули, что КНДР рассматривает южного соседа аналогичным образом.
В документе отдельно подчеркнули, что северный сосед не соблюдает соглашения достигнутые в ходе межкорейского саммита 2018 года. На саммите были приняты решения о взаимном окончании враждебных действий, воссоединении разделенных войной семей, соединение транспортных коммуникаций двух государств и т.д.