В Сеуле объявили врагом Северную Корею

В документе отдельно подчеркнули, что северный сосед не соблюдает соглашения достигнутые в ходе межкорейского саммита 2018 года. На саммите были приняты решения о взаимном окончании враждебных действий, воссоединении разделенных войной семей, соединение транспортных коммуникаций двух государств и т.д.