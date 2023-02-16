В Тольятти по вине трех автобусов пострадало три человека

В Тольятти произошло ДТП с участием автобуса и двух микроавтобусов
Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области, в городе Тольятти произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Утром четверга автобус столкнулся с двумя микроавтобусами на Южном шоссе в Автозаводском районе города. Причиной аварии стала небезопасность дистанции между автомобилями, как утверждает водитель автобуса. Микроавтобус марки Citroen ехал в сторону встречного направления когда в него въехал автобус. От силы удара микроавтобус наехал на стоящий спереди микроавтобус «Газ».
В результате столкновения пострадало три пассажира Citroen.
На водителя автобуса возбуждено административное дело о нарушении ПДД.