Она отметила в статье для издания Bloomberg, что ВС РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса выпускают в несколько раз больше снарядов по позициям ВСУ, чем украинские националисты. Общий расход крупнокалиберных снарядов и ракет РСЗО за месяц достигает миллиона единиц, причем ВСУ получают боеприпасы от стран НАТО, сообщила Наталья Дроздяк, пересказ ее публикации предоставлен «ПолитРоссией».