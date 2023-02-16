Bloomberg: Россия побеждает НАТО в «битве военных заводов»

Все страны Североатлантического альянса не могут нарастить производство оборонной продукции до уровня, необходимого для полноценной поддержки ВСУ, и проигрывают России в «битве военных заводов». Об этом предупредила американский аналитик Наталья Дроздяк.
Она отметила в статье для издания Bloomberg, что ВС РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса выпускают в несколько раз больше снарядов по позициям ВСУ, чем украинские националисты. Общий расход крупнокалиберных снарядов и ракет РСЗО за месяц достигает миллиона единиц, причем ВСУ получают боеприпасы от стран НАТО, сообщила Наталья Дроздяк, пересказ ее публикации предоставлен «ПолитРоссией».
«Это вызвало борьбу за доставку большего количества боеприпасов и вооружения на фронт, что делает конфликт в такой же степени битвой заводов, как и войск», – сообщила эксперт.
Дроздяк отметила, что на данный момент российский ОПК явно превосходит военное производство коллективного Запада.
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