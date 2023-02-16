Армения отправила Азербайджану проект мирного договора

Армения также передала проект Минской группе ОБСЕ. Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о начале работы Армении над проектом мирного договора. Он сообщил, что как только договор будет разработан, он будет передан властям Азербайджана. Главным аспектом договора для армянской стороны является выработка международного механизма, который обеспечит участие Азербайджана и Карабаха в диалоге по обеспечению прав и безопасности армян в НКР.