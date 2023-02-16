Американский чиновник Массаро удалил фотографию с Бандерой по просьбе Польши

Советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро вынужденно удалил публикацию в Twitter, к которой он прикрепил фотографию нашивки с украинским националистом Степаном Бандерой.
По словам чиновника из США, пост пришлось удалить из-за реакции со стороны Польши.
«Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда», — отметил Массаро.
Ранее сообщалось, что американский чиновник надел зеленую кофту с шевроном с изображением Бандеры. На фотографии также можно было заметить запрещенную националистскую символику.