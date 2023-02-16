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Американский чиновник Массаро удалил фотографию с Бандерой по просьбе Польши

Политика
Американский чиновник Массаро удалил фотографию с Бандерой по просьбе Польши

Советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро вынужденно удалил публикацию в Twitter, к которой он прикрепил фотографию нашивки с украинским националистом Степаном Бандерой.

По словам чиновника из США, пост пришлось удалить из-за реакции со стороны Польши.

«Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда», — отметил Массаро.

Ранее сообщалось, что американский чиновник надел зеленую кофту с шевроном с изображением Бандеры. На фотографии также можно было заметить запрещенную националистскую символику.
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