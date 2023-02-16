Экономист Лобода рассказал о последствиях отключения банков РФ от системы SWIFT

Из-за введенных ранее антироссийских санкций более 10 крупнейших банков были отключены от SWIFT. Однако, ничего страшного не произошло, считает собеседник ФАН. Расчеты и денежные переводы с зарубежными банками из недружественных стран в различных валютах идут своим чередом без сбоев. При возросших рисках ошибок и отсутствии межбанковского мессенджера, простые россияне и бизнесмены все же умудрились в прошлом году вывести из России почти 245 млрд долларов. Это значит, что все входящие доллары и евро в западные банки из российских принимаются беспрепятственно.