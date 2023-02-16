Экономист Лобода рассказал о последствиях отключения банков РФ от системы SWIFT

Представители Евросоюза планируют запустить процедуру отключения нескольких российских банков от системы SWIFT, сообщает Reuters. По данным издания, в этот список будет включены: Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк.
SWIFT, по своей сути, является мессенджером между банками. Форматы текстового общения между банками строго регламентированы и эффективно оптимизированы. Российские кредитные организации не без излишней гордости подключались к этой системе 30 лет назад.
Нахождение в SWIFT является неотъемлемым маркером высокой репутации банка. Поэтому спекуляции и инсинуации со стороны западных финансовых организаций по ограничению пользования системой банками РФ весьма импульсивно освещаются в СМИ, нагнетают негативную атмосферу и приносят существенный информационный и репутационный вред российскому финансовому сектору и инвесторам. Таким мнением поделился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Не SWIFTом единым живет финансовый мир. Это пока самая известная в мире система быстрого обмена финансовыми сообщениями, но есть и успешно локализованные, отлично работающие альтернативы в Китае, Иране и России», – рассказал Лобода.
Из-за введенных ранее антироссийских санкций более 10 крупнейших банков были отключены от SWIFT. Однако, ничего страшного не произошло, считает собеседник ФАН. Расчеты и денежные переводы с зарубежными банками из недружественных стран в различных валютах идут своим чередом без сбоев. При возросших рисках ошибок и отсутствии межбанковского мессенджера, простые россияне и бизнесмены все же умудрились в прошлом году вывести из России почти 245 млрд долларов. Это значит, что все входящие доллары и евро в западные банки из российских принимаются беспрепятственно.
«При этом вывести свои деньги из западных финансовых структур может быть проблематично. В первую очередь, могут пострадать российские инвесторы, которые торговали акциями западных компаний вне российской Мосбиржи, и таких было немало. В целом, российский финансовый рынок сейчас в миноре, на банки новости об очередной порции отключения от SWIFT не повлияют. Сегодня намного важнее развитие политических событий на фоне геоэкономической напряженности», – подытожил Андрей Лобода.
Ранее эксперт Вячеслав Абрамов рассказал, как попадание в «черный список налоговых юрисдикций» повлияет на Россию.