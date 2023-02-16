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МИД Китая: Пекин потребовал организовать расследование по подрыву «Северных потоков»

Политика
МИД Китая: Пекин потребовал организовать расследование по подрыву «Северных потоков»

Руководство КНР выступило за проведение расследования по произошедшей на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» диверсии. С соответствующим заявлением выступил китайский МИД.

По информации внешнеполитического ведомства, официальный Пекин предложил организовать объективную работу по взрывам на газопроводах. Помимо этого, китайские власти потребовали наказать виновных в данном инциденте.

Ранее стало известно, что Москва квалифицирует подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма, в отношении которого необходимо провести «всестороннее и независимое расследование». Об этом проинформировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.
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