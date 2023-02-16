МИД Китая: Пекин потребовал организовать расследование по подрыву «Северных потоков»

Ранее стало известно, что Москва квалифицирует подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма, в отношении которого необходимо провести «всестороннее и независимое расследование». Об этом проинформировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.