МИД Китая: Пекин потребовал организовать расследование по подрыву «Северных потоков»

Руководство КНР выступило за проведение расследования по произошедшей на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» диверсии. С соответствующим заявлением выступил китайский МИД.
По информации внешнеполитического ведомства, официальный Пекин предложил организовать объективную работу по взрывам на газопроводах. Помимо этого, китайские власти потребовали наказать виновных в данном инциденте.
Ранее стало известно, что Москва квалифицирует подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма, в отношении которого необходимо провести «всестороннее и независимое расследование». Об этом проинформировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.