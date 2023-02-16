В ДНР сообщили о прилетах девяти ракет по районам города

Как сообщает представительство ДНР, Донецк попал под два удара со стороны украинских военных. Первое нападение произошло в 9:30 утра, второе – в 9:45. Пострадали три района: Киевский, Куйбышевский и Кировский. В сумме было выпущено девять ракет калибра 155 мм.