В ДНР сообщили о прилетах девяти ракет по районам города

Совместный центр контроля и координации вопросов по военным преступлениям Украины сообщил об очередном обстреле Донецка.
Как сообщает представительство ДНР, Донецк попал под два удара со стороны украинских военных. Первое нападение произошло в 9:30 утра, второе – в 9:45. Пострадали три района: Киевский, Куйбышевский и Кировский. В сумме было выпущено девять ракет калибра 155 мм.
Ранее, этой ночью, в других районах ДНР были зафиксированы массированные удары. Было замечено 10 ракет. О пострадавших пока что не сообщается.
Сообщается, что эти ракеты и установки принадлежат НАТО, так как подобный калибр, как правило, используется именно в их странах.
Вчера, 15 февраля, было зафиксировано 12 ударов. В основном по Киевскому и Кировскому районам. В сумме на территорию Донецка прилетело 52 снаряда.