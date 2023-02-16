Военный эксперт Шурыгин оценил потери ВСУ среди мобилизованных

Украинская потеряла не менее 400 тысяч бойцов из 700 тысяч мобилизованных к сентябрю, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
В беседе с ИА SM.News эксперт Шурыгин отметил, что до начала спецоперации украинская армия располагала 3500 танками, половина которых была на хранении. Большую часть она уже потеряла, только 350 ей возместят страны НАТО из своих резервов. Но потери среди личного состава больше.
«250 тысяч раненных и 150 тысяч убитых — почти 400 тысяч. Потери чудовищные. Поэтому они ведут охоту за "живым товаром"», — высказался Шурыгин.
Отдельно аналитик отметил, что статистика командования ВСУ по раненым говорит еще и о низком уровне медицинского обеспечения.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки боевых действий на Купянском направлении военные отразили нападение восьми групп диверсантов. Потери ВСУ в этом районе составили свыше сотни солдат, передает RT.