Военный эксперт Шурыгин оценил потери ВСУ среди мобилизованных

В беседе с ИА SM.News эксперт Шурыгин отметил, что до начала спецоперации украинская армия располагала 3500 танками, половина которых была на хранении. Большую часть она уже потеряла, только 350 ей возместят страны НАТО из своих резервов. Но потери среди личного состава больше.