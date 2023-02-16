Власти Запорожья потребовали от Киева прекратить блокировать Каховское водохранилище

Киев должен разблокировать подачу воды в Каховское хранилище, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские власти продолжают «играть в опасные игры» вокруг Запорожской атомной электростанции, блокируя подачу воды с ГЭС, которые находятся выше по течению. Речь идет о Днепровской, Среднеднепровской, Каневской и Киевской станциях, отметил Рогов.
«Режиму Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
При этом международная общественность никак не реагирует на действия киевского режима. Между тем дальнейшее снижение уровня воды угрожает безопасности АЭС и может привести к экологической катастрофе.