Россия жестко ответит США за подрыв «Северных потоков». Такое мнение выразили читатели газеты The Hill.
Пользователи прокомментировали попытки Вашингтона оправдаться на фоне разоблачающего расследования. По мнению читателей, уже «поздно отмазываться». Российская сторона всегда жестко отвечала на подобные действия.
«Все уже поняли, что подрыв газопроводов был выгоден США и Норвегии, чтобы оставить Германию без газа!» – написал один из пользователей.
«Интересно, старина Байден уже осознал, какую фигню сотворил? Сейчас Москва выступит на заседании ООН, а дальше – уже на США санкции наложит за такую глупую провокацию», – отметил другой пользователь.
Комментаторы выразили мнение, что администрация Белого дома была против идеи президента США Джо Байдена о подрыве «СП». Однако чиновники не попытались остановить главу государства.
«США разжигают третью мировую войну! Давно нужно было понять, что Россия жестко пресекает подобные инциденты! Думаю, (президент России Владимир. – Прим. ред.) Путин очень зол и его ответ будет крайне весомым и ощутимым», – считают американцы.
Ранее МИД Китая заявил, что необходимо провести объективное расследование по подрыву «СП». Дипломаты также призвали привлечь к ответственности виновников инцидентов.