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Актера сериала «Папины дочки» обвинили в домогательствах до 9-летнего ребенка

Общество
Актера сериала «Папины дочки» обвинили в домогательствах до 9-летнего ребенка

Актера Мухача Мухайдинова обвиняют в домогательствах к учащейся одной из подмосковных школ.

Директор частной семейной школы в подмосковном Раменском обратилась к сотрудниками правоохранительных органов, обвинив в домогательствах к своему ребенку актера Махача Мухайдинова. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

По данным источника, актер, известный по эпизодическим ролям в сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», совершил насильственные действия сексуального характера на одном из индивидуальных уроков. В школе 52-летний Мухайдинов работал педагогом по музыке. Актер пока не комментировал обвинения в домогательствах в несовершеннолетнему ребенку.
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