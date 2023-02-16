Актера сериала «Папины дочки» обвинили в домогательствах до 9-летнего ребенка

По данным источника, актер, известный по эпизодическим ролям в сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», совершил насильственные действия сексуального характера на одном из индивидуальных уроков. В школе 52-летний Мухайдинов работал педагогом по музыке. Актер пока не комментировал обвинения в домогательствах в несовершеннолетнему ребенку.