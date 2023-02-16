Эксперт Шухат рассказала, как бороться с ленью и побеждать ее

Если суметь разобраться в причинах происхождения своей лени, можно научиться находить массу способов ее перехитрить, подкупить и сделать своим союзником. Важно помнить, что лень - это часть человеческой природы, с ней можно и нужно учиться сосуществовать. Лень — часть нашей натуры, которой можно управлять.