Эксперт Шухат рассказала, как бороться с ленью и побеждать ее

Лень зачастую становится для человека непреодолимым препятствием на пути к достижению успеха. Эксперт в сфере управления Виктория Шухат рассказала, как можно преодолеть лень, подчинить ее себе.
Лень свойственна всем, даже завзятым трудоголикам и успешным людям. Однако ее вполне можно подчинить себе и управлять ею, передает ИА «МедиаПоток».
По сути лень — это отсутствие мотивации. Выделяют пять главных мотиваторов: деньги, социальные связи, удовольствие от процесса, достижение результата, идейные принципы. Следует определить, что из перечисленного наиболее вдохновляет. С появлением определенного мотива действий лень незаметно отступит.
Вторая разновидность - лень жителей «болота». Сначала человек берется за дело с горящими глазами, но постепенно энтузиазм пропадает. Рутина, скука и лень становятся доминирующим эмоциональным фоном. Главный рецепт для ухода от такого состояния — новизна. Стоит освоить новые навыки, подумать о смене должности, а, возможно, и сферы деятельности.
Если суметь разобраться в причинах происхождения своей лени, можно научиться находить массу способов ее перехитрить, подкупить и сделать своим союзником. Важно помнить, что лень - это часть человеческой природы, с ней можно и нужно учиться сосуществовать. Лень — часть нашей натуры, которой можно управлять.