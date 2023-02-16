Обвиняемую в хищении 100 млн рублей на гособоронзаказе главу фирмы арестовали в Москве

Суд в Москве избрал меру пресечения генеральному директору коммерческой организации, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ее заключили под стражу. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на СУ СК РФ.
По информации ведомства, в 2019 и 2020 годах фирма фигурантки заключила контракты на строительство военных объектов в двух городах. Злоумышленница и ее сообщники подписали фиктивные договоры субподряда и присвоили из аванса 100 млн рублей.
Глава компании уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Расследование продолжается.