Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обвиняемую в хищении 100 млн рублей на гособоронзаказе главу фирмы арестовали в Москве

Происшествия
Обвиняемую в хищении 100 млн рублей на гособоронзаказе главу фирмы арестовали в Москве

Суд в Москве избрал меру пресечения генеральному директору коммерческой организации, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ее заключили под стражу. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на СУ СК РФ.

По информации ведомства, в 2019 и 2020 годах фирма фигурантки заключила контракты на строительство военных объектов в двух городах. Злоумышленница и ее сообщники подписали фиктивные договоры субподряда и присвоили из аванса 100 млн рублей.

Глава компании уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Расследование продолжается.
москва арест хищение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду