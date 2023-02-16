NetEase: ФРГ не решилась нарушить «красную линию» России после выпада США

Власти Германии не захотели нарушать «красную линию» России после лжи руководства США. На это обратили внимание аналитики NetEase.
Речь идет о передаче танков Украине, напомнила «ПолитРоссия». Официальный Берлин заверил, что предоставит Киеву бронетехнику к концу марта текущего года.
После этого Вашингтон принял решение повременить с поставками со своей стороны. Такой выпад заставил ФРГ и прочие европейские государства прийти к неутешительным выводам, заметили эксперты.
«После такого обмана Германия и Франция резко нажали на тормоза, не желая поставлять истребители, о которых лично в Европе просил Зеленский. До этого Россия предупреждала, что страны перейдут "красные линии", если согласятся передать самолеты Украине», — на пальцах объяснили авторы.
Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард дал понять, что Латинская Америка выступает против накачивания Украины вооружением. Он назвал неразумной саму идею передачи стране оружия для продолжения противостояния. Информацией поделились журналисты Financial Times.