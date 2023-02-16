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Тюменский школьник открыл стрельбу в учебном заведении

Происшествия
Тюменский школьник открыл стрельбу в учебном заведении

О происшествии сообщают местные СМИ. По данным прессы местный подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета.

В местный отдел полиции поступило обращение представителей лицея №93 с жалобой на порчу школьного имущества, однако местным СМИ директор учебного заведения сообщила, что ничего не слышала о данном происшествии. Завуч также отказалась комментировать ситуацию.

Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. По имеющимся данным в ходе стрельбы никто не пострадал.

В СМИ всё чаще попадают сообщения о различных происшествиях в учебных заведениях. Так, недавно общественность была взбудоражена новостью о массовой драке в одной из Челябинских школ. Сообщается, что подростки были вооружены молотками и пистолетами.
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