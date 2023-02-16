Тюменский школьник открыл стрельбу в учебном заведении

О происшествии сообщают местные СМИ. По данным прессы местный подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета.
В местный отдел полиции поступило обращение представителей лицея №93 с жалобой на порчу школьного имущества, однако местным СМИ директор учебного заведения сообщила, что ничего не слышала о данном происшествии. Завуч также отказалась комментировать ситуацию.
Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. По имеющимся данным в ходе стрельбы никто не пострадал.
В СМИ всё чаще попадают сообщения о различных происшествиях в учебных заведениях. Так, недавно общественность была взбудоражена новостью о массовой драке в одной из Челябинских школ. Сообщается, что подростки были вооружены молотками и пистолетами.