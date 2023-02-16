Хатылев рассказал, почему большинство стран НАТО не хочет отправлять свои танки на Украину

Многие западные политики громогласно выступали за создание проукраинской «танковой коалиции», но теперь изо всех сил стараются ее покинуть, сообщил военный эксперт Сергей Хатылев.
Он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей, почему большинство стран НАТО не хочет отправлять свои танки украинским националистам.
«Умопомрачение-то у них проходит, и они пытаются каким-то образом отойти от этой безумной операции по сдаче танков», — отметил полковник запаса.
Хатылев подчеркнул, что в НАТО опасаются снижения боеспособности собственных армий и не желают предоставлять дорогостоящую технику коррумпированному киевскому режиму, особенно на фоне серьезных военных неудач ВСУ.
Ранее RT рассказал об истощении европейских арсеналов из-за военной помощи Украине.