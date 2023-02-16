Сбербанк: около 95% мошеннических звонков в России совершают злоумышленники с Украины

Большинство мошеннических звонков, которые получают граждане России, совершаются с территории Украины. Об этом рассказал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
По словам специалиста, в настоящее время на Украине работают от 800 до 900 колл-центров. Их сотрудники совершают около 95 процентов мошеннических звонков россиянам.
«Больше 92-95% звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины», — подчеркнул Кузнецов.
Он добавил, что наибольшее количество злоумышленников находится в городе Днепр. На пике в столице телефонного мошенничества работали более 1100 соответствующих колл-центров, однако сейчас их количество сократилось до 150.
В конце представитель Сбербанка отметил, что сейчас уполномоченные органы знают о данных организациях «в десятки раз больше». Российские специалисты располагают информацией о целях и планах злоумышленников.
Ранее министерство финансов РФ выступило против оказания банковских услуг через мессенджеры. В ведомстве опасаются, что это приведет к распространению новых мошеннических схем.