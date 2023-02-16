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Объем вложений Китая в Дальний Восток превысил 13 млрд долларов в 2022 году

Экономика
Объем вложений Китая в Дальний Восток превысил 13 млрд долларов в 2022 году

Китай вложил более 13 млрд долларов в развитие Дальнего Востока, об этом рассказала генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. Ее слова приводит пресс-служба правительства Приморья.

Россия и КНР наращивают сотрудничество в регионе, рассказала она. Развитие включает более тесный гуманитарный обмен и реализацию все более масштабных инвестиционных проектов. Одним из примеров стало строительство в Приморье шести новых портов для увеличения грузооборота.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее анонсировала запуск рейсов в Китай из Владивостока, Хабаровска, Иркурска и Красноярска. Об этом сообщал «ФедералПресс» со ссылкой на слова главы организации.
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