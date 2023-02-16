Объем вложений Китая в Дальний Восток превысил 13 млрд долларов в 2022 году

Россия и КНР наращивают сотрудничество в регионе, рассказала она. Развитие включает более тесный гуманитарный обмен и реализацию все более масштабных инвестиционных проектов. Одним из примеров стало строительство в Приморье шести новых портов для увеличения грузооборота.