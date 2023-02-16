Папа римский Франциск стал почетным Хранителем леопарда в России

Заповедник в Приморском крае дал почетный титул Хранителя леопарда папе римскому Франциску.
Подопечным понтифика стал стал Leo 252M. Папа римский дал ему имя Мартин Фьерро в честь литературного персонажа и героя национально поэмы. Понтифик известен своей работой по сохранению природы. В одном из писем в Россию он описал свои эмоции от присвоения титула.
«Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Видел леопарда на фото, очень красивый. Поздравляю с успешной работой», — передает его слова Telegram-канал заповедника «Земля леопарда».
Российский заповедник называл хищника леопардом-первопроходцем, поскольку он первым зашел на полуостров Гамова, где этих животных не видели долго время. Эти территории опустошались браконьерами и пожарами до включения их в состав национального парка.