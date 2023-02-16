Папа римский Франциск стал почетным Хранителем леопарда в России

Подопечным понтифика стал стал Leo 252M. Папа римский дал ему имя Мартин Фьерро в честь литературного персонажа и героя национально поэмы. Понтифик известен своей работой по сохранению природы. В одном из писем в Россию он описал свои эмоции от присвоения титула.