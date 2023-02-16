Сексолог Шаховская–Книна назвала 5 причин, почему мы отказываемся быть счастливыми

Самый популярный вариант отказа от счастья – убеждение, что все самое хорошее в жизни «уже было» или «случится когда-нибудь потом. Вот если бы мне было 18, 30, 50 (у каждого свои цифры) – тогда да, а теперь-то уже что, будем так доживать». Или другой вариант: «сейчас потерплю, а через 5, 10, 15 лет – заживу». Такие люди не умеют жить здесь и сейчас, вместо этого прокручивая в голове какие-то прошлые события и эмоции, или откладывая их на будущее. Как будто у них в запасе есть еще десяток жизней, как в компьютерной игре.