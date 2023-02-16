Сексолог Шаховская–Книна назвала 5 причин, почему мы отказываемся быть счастливыми

Зачастую женщины, в силу различных причин, сами отказываются от счастья. Казалось бы, вот же оно, протяни руку и возьми. Но нет. Даже если специалист с помощью различных техник сможет привлечь в жизнь клиентки желаемое – она просто не сможет это удержать. Почему же современные женщины часто сознательно отказываются от счастья? Юнгианский аналитик, сексолог, специалист межличностных коммуникаций Полина Шаховская–Книна во время беседы с корреспондентом ФАН назвала основные причины.
1. «Не достойна счастья»
Многое зависит от воспитания. Если девочке с малых лет внушали, что хорошее отношение и обращение нужно чем-то заслужить, каким-то образом доказать свое право быть счастливой – естественно, что во взрослом возрасте женщина продолжает жить по этому сценарию. И доказывать уже супругу, детям, коллегам, даже просто подругам, что она этого счастья достойна. В таком режиме постоянно находиться довольно тяжело.
«Наверняка вы встречали таких женщин – работящих, заботливых, прилежных… И очень уставших. У них просто уже нет сил быть счастливыми – лучше признать, что "просто не достойна счастья", чтобы все отстали. Потому что счастье для них – это очень тяжело и трудозатратно», – объяснила Полина Шаховская –Книна.
2. «Не рождена для счастья»
Другой популярный сценарий происходит от социальной установки, привитой в советское время. Поскольку многих из нас воспитывали мамы и бабушки, выросшие в то время, нам они тоже передали часть «рабочего» менталитета: работать нужно, а не счастья искать. Как говорится: «от добра добра не ищут». Цель в жизни настоящей женщины – родить, сделать 2-3 пятилетки за 3 года, а там уже – внуки, блины, огород, могила. Вот тебе и счастье. Не нравится? А кому сейчас легко!
«Все почему-то очень любят страдать. Психология страдания заложена в генах. Не страдаешь – значит, недостаточно русский. У нас улыбаться не принято. Какие-такие спа, курорты, любовники, тачки? Сериалов что ли насмотрелась?», – недоумевает специалист.
3. «За счастье придется расплачиваться»
Такая негативная установка идет через культурный код, через поговорки, сказки. Что якобы за счастье придется чем-то заплатить. Если сейчас хорошо – потом будет плохо. Даже поговорки есть: «кто много смеется – тот потом плакать будет». Более современный вариант: «жизнь как зебра – то белая полоса, то черная». В некоторых случаях подобные убеждения могут развиться в фобию, когда человек будет буквально бояться счастья.
4. «За счастье наказывают»
Еще одна причина отказа от счастья – травмы детства. Есть семьи, где за безудержное веселье может крепко «влететь». Например, ребенок хорошо повеселился – разукрасил обои или намазал губы маминой помадой, а ему потом за это досталось. И еще потом долго припоминалось. Эта программа остается с ним потом также на долгие годы.
«Мы боимся уже не родителей, а знакомых, соседей. Осудят же. Потом еще и расскажут всем, будут всей улицей пальцами показывать», – рассказала Шаховская –Книна.
5. «Настоящее счастье – в прошлом, или откладывается на потом»
Самый популярный вариант отказа от счастья – убеждение, что все самое хорошее в жизни «уже было» или «случится когда-нибудь потом. Вот если бы мне было 18, 30, 50 (у каждого свои цифры) – тогда да, а теперь-то уже что, будем так доживать». Или другой вариант: «сейчас потерплю, а через 5, 10, 15 лет – заживу». Такие люди не умеют жить здесь и сейчас, вместо этого прокручивая в голове какие-то прошлые события и эмоции, или откладывая их на будущее. Как будто у них в запасе есть еще десяток жизней, как в компьютерной игре.
«Если вы узнали в каком-то из пунктов себя, не пугайтесь. Хорошая новость в том, что все это можно проработать с психологом. Главное – научиться отслеживать за собой моменты, когда бессознательное берет верх, не давая вам быть счастливыми. И почаще разрешать себе радоваться жизни несмотря ни на что. Сейчас/Счастье – не зря эти слова так похожи. Быть счастливым можно лишь тогда, когда ты осознаешь, что для этого не нужны дополнительные условия, все уже есть. Уже СЕЙЧАС, а не тогда, когда "выйду замуж, похудею, заработаю миллион". Все, что происходит вокруг – лишь отражение нашей сущности, поэтому все препятствия на пути к счастью также внутри нас», – заключила сексолог.
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