Раскрыта причина тяжелого течения коронавируса у мужчин

Ученые из Университета Осаки выяснили, почему мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины.
Заболевание COVID-19 провоцирует возникновение серьезных сбоев в гуморальном иммунитете. На этом фоне специалисты уделили особое внимание молекулярным особенностям Т-фолликулярных регуляторных клеток (Tfr), которые отвечают за контроль над производством антител.
Оказалось, что у мужчин наблюдается быстрая потеря таких элементов. Более того, повышение уровня антител и снижение уровня регуляторных клеток чревато тяжелыми осложнениями и повреждением органов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).