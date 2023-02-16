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Раскрыта причина тяжелого течения коронавируса у мужчин

Общество
Раскрыта причина тяжелого течения коронавируса у мужчин

Ученые из Университета Осаки выяснили, почему мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины.

Заболевание COVID-19 провоцирует возникновение серьезных сбоев в гуморальном иммунитете. На этом фоне специалисты уделили особое внимание молекулярным особенностям Т-фолликулярных регуляторных клеток (Tfr), которые отвечают за контроль над производством антител.

Оказалось, что у мужчин наблюдается быстрая потеря таких элементов. Более того, повышение уровня антител и снижение уровня регуляторных клеток чревато тяжелыми осложнениями и повреждением органов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
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