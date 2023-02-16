Американский сенатор Тестер призвал Байдена «поговорить» с народом о китайском аэростате

Джо Байден, в свою очередь, рано или поздно будет вынужден «поговорить с американским народом». Джон Тестер отметил, что сейчас многие граждане крайне обеспокоены. Причина тому — случаи нарушения неприкосновенности частной жизни на территории всего государства.