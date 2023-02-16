Американский сенатор Тестер призвал Байдена «поговорить» с народом о китайском аэростате

Американский президент Джо Байден должен объяснить народу ситуацию, касающуюся вторжения китайсого аэростата в воздушное пространство страны. Такое заявление сделал снеатор-демократ Джон Тестер, сообщил телеканал Fox News.
По словам политика, произошедшее в начале февраля является неприемлемым. При этом он усомнился в правдивости объяснений Пекина, назвавших воздушное судно обычным метеозондом.
«Если вы посмотрите на путь, который проделал воздушный шар, в нем не было ничего случайного. Они собирали информацию. Я не знаю, сколько они получили на данный момент, но со временем мы это узнаем», — подчеркнул Тестер.
Сенатор возмутился из-за неадекватной реакции Белого дома на инцидент. Как отметил политик, власти Соединенных Штатов должны показать Китаю свое недовольство по поводу случившегося.
Джо Байден, в свою очередь, рано или поздно будет вынужден «поговорить с американским народом». Джон Тестер отметил, что сейчас многие граждане крайне обеспокоены. Причина тому — случаи нарушения неприкосновенности частной жизни на территории всего государства.
Ранее ситуацию с китайским аэростатом прокомментировала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. В частности, она исключила возможность разрыва прямого диалога между Вашингтоном и Пекином.