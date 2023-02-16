Политолог Ищенко нашел плюсы для России в возможной оккупации Украины польскими войсками

Вторжение ВС Польши на Украину станет не худшим вариантов развития событий для российского военного командования, считает политолог Ростислав Ищенко.
В беседе с «Военным делом» политолог, аналитик и публицист Ростислав Ищенко отметил, что польское вторжение на Украину можно рассматривать только в качестве «варианта на всякий случай». Но для России это не худший вариант. Вступление на Западную Украину польских войск может привести к значительно большему разложению ВСУ и ускорить их поражение.
«Вообще сценариев очень много, и не все они для нас такие уж критические. Есть и достаточно оптимистические сценарии, даже в случае захода польских войск на Запад. Вопрос в том, как нам это удастся обыграть», — высказался эксперт.
Кроме того, население Западной Украины придерживается антироссийских взглядов, так что Варшава бы сделала Москве большое одолжение, если бы взяла эти области на себя.
Ранее издание RT сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с главой США Джо Байденом во время визита американского политика в Польшу.