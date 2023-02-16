Политолог Ищенко нашел плюсы для России в возможной оккупации Украины польскими войсками

В беседе с «Военным делом» политолог, аналитик и публицист Ростислав Ищенко отметил, что польское вторжение на Украину можно рассматривать только в качестве «варианта на всякий случай». Но для России это не худший вариант. Вступление на Западную Украину польских войск может привести к значительно большему разложению ВСУ и ускорить их поражение.