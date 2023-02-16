Сотрудники ДПС восемь километров бежали за пьяным водителем по полю в Туле

В Туле сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя. Перед этим было организовано длительное преследование. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на улице Маршала Жукова. Там инспекторы попытались остановить подозрительную легковушку, однако автомобилист проигнорировал законные требования и попытался скрыться. Стражи порядка бросились в погоню. Позже нарушитель покинул машину и побежал в поле.
Полицейские ринулись за ним. Только спустя восемь километров злоумышленника удалось остановить. Выяснилось, что он управлял транспортным средством без соответствующих прав.
В Петербурге пьяный водитель напал на инспектора ДПС по время проверки, передает РИАМО. Дебошира поместили в изолятор.