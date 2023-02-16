Сотрудники ДПС восемь километров бежали за пьяным водителем по полю в Туле

Инцидент произошел на улице Маршала Жукова. Там инспекторы попытались остановить подозрительную легковушку, однако автомобилист проигнорировал законные требования и попытался скрыться. Стражи порядка бросились в погоню. Позже нарушитель покинул машину и побежал в поле.