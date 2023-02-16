Жительница блокадного Ленинграда сварилась заживо в квартире на Штурманской

Отметим, что минувшей зимой в Петербурге уже фиксировались похожие случаи. Жители оставались без тепла и воды из-за прорыва труб. На улицах машины оказывались в лужах кипятка. Все это говорит об изношенности коммунальных сетей, но губернатор Александр Беглов не уделяет должного внимания сложившейся ситуации.