Жительница блокадного Ленинграда сварилась заживо в квартире на Штурманской

В Петербурге в своей квартире мучительно погибла жительница блокадного Ленинграда. Трагедия произошла на улице Штурманская, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Женщина проживала одна. Она решила принять ванну. Пенсионерка набрала воду и легла. Внезапно в трубе произошел скачок давления. Смеситель вырвало, после чего на пожилую петербурженку полился кипяток. Пострадавшая не смогла быстро встать. Она получила сильные ожоги и скончалась.
Отметим, что минувшей зимой в Петербурге уже фиксировались похожие случаи. Жители оставались без тепла и воды из-за прорыва труб. На улицах машины оказывались в лужах кипятка. Все это говорит об изношенности коммунальных сетей, но губернатор Александр Беглов не уделяет должного внимания сложившейся ситуации.