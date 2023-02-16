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The Jerusalem Post: глава МИД Израиля Коэн нанес визит в столицу Украины

Политика
The Jerusalem Post: глава МИД Израиля Коэн нанес визит в столицу Украины

Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал в Киев. Об этом проинформировали корреспонденты The Jerusalem Post.

Ожидается, что израильский министр иностранных дел проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого, Коэн планирует пообщаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и представителями еврейской диаспоры.

«Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника на Украину (с начала специальной военной операции. — Прим. ред.)», — добавили журналисты.

Ранее стало известно о готовности официального Тель-Авива исполнить посредническую роль в переговорном процессе между Москвой и Киевом, если этого пожелают оба государства. С таким заявлением выступил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
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