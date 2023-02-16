The Jerusalem Post: глава МИД Израиля Коэн нанес визит в столицу Украины

Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал в Киев. Об этом проинформировали корреспонденты The Jerusalem Post.
Ожидается, что израильский министр иностранных дел проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого, Коэн планирует пообщаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и представителями еврейской диаспоры.
«Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника на Украину (с начала специальной военной операции. — Прим. ред.)», — добавили журналисты.
Ранее стало известно о готовности официального Тель-Авива исполнить посредническую роль в переговорном процессе между Москвой и Киевом, если этого пожелают оба государства. С таким заявлением выступил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.