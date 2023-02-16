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Отдых на Мальдивах оказался для россиянина в шесть раз дешевле номера в Геленджике

Общество
Отдых на Мальдивах оказался для россиянина в шесть раз дешевле номера в Геленджике

Путешественник из России сравнил стоимость отдыха на Мальдивах и в Геленджике и пожаловался на разницу в миллионы рублей.

В первую очередь турист рассматривал для отпуска российский курорт. Стоимость проживания с 30 января по 14 февраля в «Метрополь Гранд Отель Геленджик» составила 9,3 млн рублей. В то же время 13 ночей в гостинице Heritance Aarah на Мальдивах с «ультра все включено» стоила 1,5 млн рублей, пишет TourDom.

Таким образом, вместе с перелетом через Дубай тур на острова оказался в шесть раз дешевле номера в Геленджике. Поэтому россиянин решил отправиться на зарубежный курорт. Один из туроператоров позже объяснил, что цена в 9,3 млн рублей была ошибочной из-за сбоя на сайте гостиницы.

Регионы России получат свыше 11,4 млрд рублей на поддержку и развитие туристической индустрии, пишет газета «Петербургский дневник».

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