Отдых на Мальдивах оказался для россиянина в шесть раз дешевле номера в Геленджике

Таким образом, вместе с перелетом через Дубай тур на острова оказался в шесть раз дешевле номера в Геленджике. Поэтому россиянин решил отправиться на зарубежный курорт. Один из туроператоров позже объяснил, что цена в 9,3 млн рублей была ошибочной из-за сбоя на сайте гостиницы.