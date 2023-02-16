Эмоциональное выгорание офисных работников достигло своего пика

Исследование Future Forum показало, что эмоциональное выгорание офисных работников достигло рекордных отметок в сравнении с периодом пандемии.
Американская компания Bloomberg, ссылаясь на исследование Future Forum, рассказала о том, что выгорание офисных работников достигло пика — 42% сотрудников попали в эту категорию
Экономическая неопределенность — первая и главная причина, из-за которой сотрудники сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Еще одним из главенствующих факторов стала информационная и технологичная нагрузка. По данным исследования, многие крупные работодатели используют около 211 различных приложений. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году — 195.
Психолог Кристина Дюран отмечает, что нарушение сна, бесконечные бессонницы — самые первые последствия эмоционального выгорания. Помимо всего прочего, снижается иммунитет, а общее эмоциональное состояние приобретает агрессивный характер.
Также эксперт отмечает, что концентрация внимания, память также становятся последствиями выгорания офисных «планктонов», из-за чего появляется синдром хронической усталости. Выговоров от начальства в подобной ситуации не избежать, как и проблем с ЖКТ. Ведь на почве нервного истощения и стресса в первую очередь физиологически страдает желудок и кишечник, показывая свои проявления в виде акне-заболеваний и общих проблем с пищеварением.
Как отмечается в Harvard Business Review, 20 команд трех крупных работодателей обнаружили, что работники между различными приложениями и веб-сайтами 1200 раз в день.