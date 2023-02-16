Эмоциональное выгорание офисных работников достигло своего пика

Также эксперт отмечает, что концентрация внимания, память также становятся последствиями выгорания офисных «планктонов», из-за чего появляется синдром хронической усталости. Выговоров от начальства в подобной ситуации не избежать, как и проблем с ЖКТ. Ведь на почве нервного истощения и стресса в первую очередь физиологически страдает желудок и кишечник, показывая свои проявления в виде акне-заболеваний и общих проблем с пищеварением.