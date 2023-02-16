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Авторы Haberturk сообщили о возможном переносе всеобщих выборов в Турции

Политика
Авторы Haberturk сообщили о возможном переносе всеобщих выборов в Турции

Всеобщие выборы в Турции невозможно провести полностью из-за последствий землетрясений. Об этом заявили в издании Haberturk.

Авторы СМИ сообщили о возможном переносе всеобщих выборов в Турции. Вопрос об отсрочке рассмотрит высшая избирательная комиссия республики.

«Сначала будет принято решение о выборах. Затем YSK заявит, что стало фактически невозможно провести выборы полностью в четырех областях и частично в шести областях (из-за последствий землетрясений), и попросит перенести выборы. Таким образом, выборы будут отложены как минимум на шесть месяцев, возможно, на год», — говорится в материале издания.

Президентские и парламентские выборы в Турции были назначены на 14 мая. Землетрясение произошло шестого февраля и унесло жизни больше 35 тысяч человек.
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