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Институт исследования современной политики предлагает ограничить обнародование данных о здоровье известных личностей

Общество
Институт исследования современной политики предлагает ограничить обнародование данных о здоровье известных личностей

По сообщению Russia Today, Сотрудник Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул инициативу ограничить СМИ в публикации фактов о состоянии здоровье и методах лечения известных личностей.

Ученый отметил, что Конституция РФ включает положения о праве на врачебную тайну и неприкосновенности личной жизни.

Орлов заметил, что очень часто, при попадании известных людей в больницы, СМИ публикуют информацию о состоянии здоровья известных политиков, артистов, спортсменов, а также выдают подробности о методах лечения. Он считает, что это может нанести дополнительные психологические травмы пациентам.

Политолог предложил сделать исключения в тех ситуациях, когда обнародование данных происходит только с письменного согласия больного или его близких.
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