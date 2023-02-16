Институт исследования современной политики предлагает ограничить обнародование данных о здоровье известных личностей

Орлов заметил, что очень часто, при попадании известных людей в больницы, СМИ публикуют информацию о состоянии здоровья известных политиков, артистов, спортсменов, а также выдают подробности о методах лечения. Он считает, что это может нанести дополнительные психологические травмы пациентам.