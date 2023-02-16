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Дорожный затор образовался из-за ДТП на проспекте Просвещения в Петербурге

Происшествия
Дорожный затор образовался из-за ДТП на проспекте Просвещения в Петербурге

Два автомобиля столкнулись на проспекте Просвещения в Петербурге. В результате движение у перекрестка с улицей Кустодиева оказалось заблокировано. Соответствующие данные представлены в сервисе «Яндекс.Карты».

По словам очевидцев, легковые машины объезжают аварию по тротуару. Автобусы, следовавшие в сторону станции метро «Проспект Просвещения», не имеют возможности продолжить путь.

Подобные инциденты не редкость для жителей Северной столицы. Из-за халатности коммунальных служб улицы города покрыты снегом и льдом, что приводит к росту ДТП. Губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать проблему.
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