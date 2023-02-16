Дорожный затор образовался из-за ДТП на проспекте Просвещения в Петербурге

Два автомобиля столкнулись на проспекте Просвещения в Петербурге. В результате движение у перекрестка с улицей Кустодиева оказалось заблокировано. Соответствующие данные представлены в сервисе «Яндекс.Карты».
По словам очевидцев, легковые машины объезжают аварию по тротуару. Автобусы, следовавшие в сторону станции метро «Проспект Просвещения», не имеют возможности продолжить путь.
Подобные инциденты не редкость для жителей Северной столицы. Из-за халатности коммунальных служб улицы города покрыты снегом и льдом, что приводит к росту ДТП. Губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать проблему.