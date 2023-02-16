Сиквел фильма «Я — легенда» будет вдохновлен The Last of Us

Создатели сиквела фильма «Я — легенда» с Уиллом Смитом будут вдохновляться The Last of Us. Соответствующее заявление сделал продюсер Акива Голдсман.
По его словам, продолжение будет опираться на книгу Ричарда Мэтисона, как и первый фильм. События сиквела развернутся через пару десятилетий после происходившего в первой ленте.
«Я одержим идеей The Last of Us, где мы видим не просто постапокалипсис, но и мир спустя 20-30 лет после катастрофы», — приводит слова Голдсмана Deadline.
Продюсер добавил, что в The Last of Us видно, как природа берет свое, и в этом есть что-то прекрасное. В Нью-Йорке, который покажут в сиквеле, это будет особенно заметно, отметил Голдсман.
Напомним, первый фильм «Я — легенда» вышел на экраны в 2007 году. Главную роль в кинокартине сыграл Уилл Смит. Актер вернется к своему персонажу во второй части.