Малкин поддержал потерявшего отца Овечкина

Михаил Овечкин умер в Подмосковье. Отец трехкратного чемпионата мира был госпитализирован в январе. После обнаружения у Овечкина-старшего злокачественного новообразования его перевели в профильную больницу. Дата и место похорон отца капитана «Вашингтон Кэпиталз» пока не назывались.