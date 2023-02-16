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Малкин поддержал потерявшего отца Овечкина

Спорт
Малкин поддержал потерявшего отца Овечкина

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал своего бывшего партнера по национальной сборной Александра Овечкина, который потерял отца.

Хоккеист Евгений Малкин отреагировал на новость о смерти Михаила Овечкина, который скончался накануне в 71 год. Нападающий «Питтсбурга» опубликовал в социальных сетях картинку с подписью «Ови, с тобой», пишет RT.

Михаил Овечкин умер в Подмосковье. Отец трехкратного чемпионата мира был госпитализирован в январе. После обнаружения у Овечкина-старшего злокачественного новообразования его перевели в профильную больницу. Дата и место похорон отца капитана «Вашингтон Кэпиталз» пока не назывались.
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