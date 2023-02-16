Малкин поддержал потерявшего отца Овечкина

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал своего бывшего партнера по национальной сборной Александра Овечкина, который потерял отца.
Хоккеист Евгений Малкин отреагировал на новость о смерти Михаила Овечкина, который скончался накануне в 71 год. Нападающий «Питтсбурга» опубликовал в социальных сетях картинку с подписью «Ови, с тобой», пишет RT.
Михаил Овечкин умер в Подмосковье. Отец трехкратного чемпионата мира был госпитализирован в январе. После обнаружения у Овечкина-старшего злокачественного новообразования его перевели в профильную больницу. Дата и место похорон отца капитана «Вашингтон Кэпиталз» пока не назывались.