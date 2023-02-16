Великобритания заявила о необходимости воевать более экономно

Министерство обороны Великобритании сообщило, что сейчас Англия учит солдат вооруженных сил Украины воевать более экономно, а не так, как в советское время.
Министр обороны Бен Уоллес заявил, что советские солдаты придерживались тактики массированных ударов, не переживая за количество боеприпасов. Однако такой подход устарел в текущих условиях дефицита оружия и патронов.
Уоллес считает, что обучать солдат ВСУ необходимо по новым стандартам, которые диктуют новые условия времени. Поэтому на данный момент британские военные инструкторы учат украинских солдат сражаться и при этом экономить снаряды.
Подобные меры были приняты из-за сообщений Киева о том, что у них очень быстро заканчиваются боеприпасы. По мнению Владимира Зеленского, текущие ожесточенные бои вынуждают солдат тратить больше снарядов и Украине необходимо все больше поставок.