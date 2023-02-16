Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Великобритания заявила о необходимости воевать более экономно

Армия
Великобритания заявила о необходимости воевать более экономно

Министерство обороны Великобритании сообщило, что сейчас Англия учит солдат вооруженных сил Украины воевать более экономно, а не так, как в советское время.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что советские солдаты придерживались тактики массированных ударов, не переживая за количество боеприпасов. Однако такой подход устарел в текущих условиях дефицита оружия и патронов.

Уоллес считает, что обучать солдат ВСУ необходимо по новым стандартам, которые диктуют новые условия времени. Поэтому на данный момент британские военные инструкторы учат украинских солдат сражаться и при этом экономить снаряды.

Подобные меры были приняты из-за сообщений Киева о том, что у них очень быстро заканчиваются боеприпасы. По мнению Владимира Зеленского, текущие ожесточенные бои вынуждают солдат тратить больше снарядов и Украине необходимо все больше поставок.
великобритания Украина всу поставки боеприпасов киев
Военкоры ФАН
Лучшие в аду