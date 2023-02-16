Великобритания заявила о необходимости воевать более экономно

Подобные меры были приняты из-за сообщений Киева о том, что у них очень быстро заканчиваются боеприпасы. По мнению Владимира Зеленского, текущие ожесточенные бои вынуждают солдат тратить больше снарядов и Украине необходимо все больше поставок.