В России хотят увеличить объемы ввоза иностранной валюты

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил о необходимости увеличить предельное количество ввозимой валюты из-за границы до 100 тысяч долларов. Предложение ассоциации было направлено в министерство финансов и Центральный банк. Представители финансовых организаций согласились рассмотреть это предложение, но уточнили, что необходимо сделать запрос в Федеральную таможенную службу.