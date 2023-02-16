В России хотят увеличить объемы ввоза иностранной валюты

АБР направит обращение в ФТС для рассмотрения вопроса об увеличении лимита ввозимой валюты в 10 раз.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил о необходимости увеличить предельное количество ввозимой валюты из-за границы до 100 тысяч долларов. Предложение ассоциации было направлено в министерство финансов и Центральный банк. Представители финансовых организаций согласились рассмотреть это предложение, но уточнили, что необходимо сделать запрос в Федеральную таможенную службу.
Расширение лимита ввозимой валюты объясняется отсутствием на данный момент возможности закупки американской валюты крупными российскими банками. Необходимо обеспечить больший приток свободной денежной массы, который облегчит проведение финансовых операций даже маленьким компаниям.
На данный момент предложение в ФТС уже сформировано и вскоре будет отправлено. Ассоциация также может рассмотреть возможность решения данного вопроса на уровне ЕАЭС.